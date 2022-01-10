"У руках пса" з Камбербетчем та "Король Річард" зі Смітом: названо лауреатів премії "Золотий глобус-2022"
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Стали відомі лауреати престижної кінопремії 2022 року
У неділю ввечері, 9 січня, журі Голлівудської асоціації іноземної преси оголосило переможців 79-ї церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій США "Золотий глобус". Цього разу церемонія не проводилася у прямому ефірі як минулого року, а найкращі фільми та найкращих акторів оголосили на офіційних акаунтах премії у соціальних мережах та на сайті. Також обійшлось без традиційної червоної доріжки.
Цього року фільмами-лауреатами стали "У руках пса" у номінації "Драма", "Вестсайдська історія" у номінації "Комедія чи мюзикл", "Спадкоємці" у номінації "Драматичний серіал".
Повний перелік переможців премії "Золотий глобус-2022"
Найкращий фільм (мюзикл, комедія)
"Вестсайдська історія"
Найкращий серіал
"Спадкоємці"
Найкращий драматичний фільм
"У руках пса"
Найкращий актор (драматичний фільм)
Вілл Сміт — "Король Річард"
Найкраща акторка (драматичний фільм)
Ніколь Кідман – "Бути Рікардо"
Найкраща жіноча роль (мюзикл, комедія)
Рейчел Зеглер — "Вестсайдська історія"
Найкраща чоловіча роль (мюзикл, комедія)
Ендрю Гарфілд – "Тік-так, БУМ"
Найкраща жіноча роль другого плану
Аріана ДеБос – "Вестсайдська історія"
Найкраща чоловіча роль другого плану
Коді Сміт-Макфі — "У руках пса"
Найкращий сценарій
Кеннет Брана – "Белфаст"
Найкращий анімаційний фільм
"Енканто"
Найкращий неанглійський фільм
"Сядь за кермо моєї машини" (Японія)
Найкращий саундтрек
Ганс Циммер – "Дюна"
Найкраща пісня, створена для фільму
No Time to Die – Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл
Найкращий музичний, комедійний серіал
"Хитрості"
Найкращий мінісеріал або телефільм
"Підземна залізниця"
Найкраща акторка мінісеріалу або телефільму
Кейт Уінслет – "Мейр із Істтауна"
Найкращий актор мінісеріалу або телефільму
Майкл Кітон — "Ломка"
Найкраща жіноча роль у телевізійному драматичному серіалі
Мікаела Родрігес — "Поза"
Найкраща чоловіча роль у телевізійному драматичному серіалі
Джеремі Стронг – "Спадкоємці"
Найкраща телевізійна актриса мюзиклу, комедійного серіалу
Жан Смарт – "Хитрості"
Найкращий телевізійний актор мюзиклу, комедійного серіалу
Джейсон Судейкіс — "Тед Лассо"
Найкраща жіноча роль другого плану (телебачення)
Сара Снук – "Спадкоємці"
Найкраща чоловіча роль другого плану (телебачення)
Про Ен Су — "Гра в кальмара"
Нагадаємо, що південнокорейському серіалу "Гра в кальмара" вдалося досягти феноменального успіху по всьому світу. Актори, залучені до проєкту, стали справжніми знаменитостями, а Netflix готується випустити на своїй платформі другий сезон шоу.
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