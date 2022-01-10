"У руках пса" з Камбербетчем та "Король Річард" зі Смітом: названо лауреатів премії "Золотий глобус-2022"

Стали відомі лауреати престижної кінопремії 2022 року

У неділю ввечері, 9 січня, журі Голлівудської асоціації іноземної преси оголосило переможців 79-ї церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій США "Золотий глобус". Цього разу церемонія не проводилася у прямому ефірі як минулого року, а найкращі фільми та найкращих акторів оголосили на офіційних акаунтах премії у соціальних мережах та на сайті. Також обійшлось без традиційної червоної доріжки.

Цього року фільмами-лауреатами стали "У руках пса" у номінації "Драма", "Вестсайдська історія" у номінації "Комедія чи мюзикл", "Спадкоємці" у номінації "Драматичний серіал".

Повний перелік переможців премії "Золотий глобус-2022"

Найкращий фільм (мюзикл, комедія)

"Вестсайдська історія"

Найкращий серіал

"Спадкоємці"

Найкращий драматичний фільм

"У руках пса"

Найкращий актор (драматичний фільм)

Вілл Сміт — "Король Річард"

Найкраща акторка (драматичний фільм)

Ніколь Кідман – "Бути Рікардо"

Найкраща жіноча роль (мюзикл, комедія)

Рейчел Зеглер — "Вестсайдська історія"

Найкраща чоловіча роль (мюзикл, комедія)

Ендрю Гарфілд – "Тік-так, БУМ"

Найкраща жіноча роль другого плану

Аріана ДеБос – "Вестсайдська історія"

Найкраща чоловіча роль другого плану

Коді Сміт-Макфі — "У руках пса"

Найкращий сценарій

Кеннет Брана – "Белфаст"

Найкращий анімаційний фільм

"Енканто"

Найкращий неанглійський фільм

"Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

Найкращий саундтрек

Ганс Циммер – "Дюна"

Найкраща пісня, створена для фільму

No Time to Die – Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл

Найкращий музичний, комедійний серіал

"Хитрості"

Найкращий мінісеріал або телефільм

"Підземна залізниця"

Найкраща акторка мінісеріалу або телефільму

Кейт Уінслет – "Мейр із Істтауна"

Найкращий актор мінісеріалу або телефільму

Майкл Кітон — "Ломка"

Найкраща жіноча роль у телевізійному драматичному серіалі

Мікаела Родрігес — "Поза"

Найкраща чоловіча роль у телевізійному драматичному серіалі

Джеремі Стронг – "Спадкоємці"

Найкраща телевізійна актриса мюзиклу, комедійного серіалу

Жан Смарт – "Хитрості"

Найкращий телевізійний актор мюзиклу, комедійного серіалу

Джейсон Судейкіс — "Тед Лассо"

Найкраща жіноча роль другого плану (телебачення)

Сара Снук – "Спадкоємці"

Найкраща чоловіча роль другого плану (телебачення)

Про Ен Су — "Гра в кальмара"

Нагадаємо, що південнокорейському серіалу "Гра в кальмара" вдалося досягти феноменального успіху по всьому світу. Актори, залучені до проєкту, стали справжніми знаменитостями, а Netflix готується випустити на своїй платформі другий сезон шоу.