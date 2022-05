Запальні танці та багато лірики: всі виступи фіналістів Євробачення 2022 (відео)

Переможця конкурсу обирали за підсумками глядацького та суддівського голосувань

У суботу, 14 травня, відбувся гранд-фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", що у 2022 році проходив в італійському місті Турин.

За результатами двох голосувань феєричну перемогу на пісенному конкурсі в 2022 здобула Україна. Команда з України, гурт Kalush Orchestra набрав 631 бал.

Хто пройшов у фінал "Євробачення 2022"

За підсумками глядацького голосування у першому півфіналі фіналістами 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022" стали учасники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, України, Молдови та Нідерландів.

У четвер, 12 травня, під час другого півфіналу визначилася ще одна десятка фіналістів. Ними стали учасники з Бельгії, Чехії, Азербайджану, Польщі, Фінляндії, Естонії, Австралії, Швеції, Румунії та Сербії.

Також до фіналістів автоматично приєдналися учасники країн-засновників: представники великої п’ятірки — Великобританії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії.

Порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2022 року на інфографіці Eurovision Song Contest:

Виступи всіх фіналістів Євробачення 2022

1. Чехія: We Are Domi – Lights Off

2. Румунія: WRS – Llámame

3. Португалія: Маро — Saudade, saudade

4. Фінляндія: The Rasmus — Jezebel

5. Швейцарія: Маріус Бер — Boys Do Cry

6. Франція: Алван та Ахез – Fulenn

7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

8. Вірменія: Роза Лінн — Snap

9. Італія: Mahmood та BLANCO – Brividi

10. Іспанія: Шанель – SloMo

11. Нідерланди: S10 – De diepte

12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania

13. Німеччина: Малік Гарріс — Rockstars

14. Литва: Моніка Лю – Sentimentai

15. Азербайджан: Надір Рустемлі — Fade to black

16. Бельгія: Джеремі Макізе — Miss You

17. Греція: Аманда Тенфіорд – Die Together

18. Ісландія: Сігга, Бета та Елін – Með hækkandi sól

19. Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul

20. Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer

21. Австралія: Шелдон Райлі — Not the Same

22. Великобританія: Сем Райдер — Space Man

23. Польща: Охман – River

24. Сербія: Констракту — In Corpore Sano

25. Естонія: Стефан – Hope

Номер Kalush Orchestra на Євробачення 2022: про що пісня Stefania

Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі. Він розповідає про свої приємні спогади про неї, про старіння матері, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала піснею не тільки для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей і оберігають їх від лиха війни.

Нагадаємо, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш вирішила відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.

Нагадаємо, що через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у росіян відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу, жителі росії активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.