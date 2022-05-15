Зажигательные танцы и много лирики: : все выступления финалистов Евровидения 2022 (видео)
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Победителя конкурса выбирали по итогам зрительского и судейского голосований
В субботу, 14 мая, состоялся гранд-финал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение", который в 2022 году проходил в итальянском городе Турин.
По результатам двух голосований феерическую победу на песенном конкурсе в 2022 получила — Украина. Команда из Украины, группа Kalush Orchestra набрала 631 баллов.
Кто прошел в финал "Евровидения 2022"
По итогам зрительского голосования в первом полуфинале финалистами 66-го международного песенного конкурса "Евровидение 2022" стали участники из: Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдовы и Нидерландов.
В четверг, 12 мая, во время второго полуфинала определилась еще одна 10-ка финалистов. Ими стали участники из Бельгии, Чехии, Азербайджана, Польши, Финляндии, Эстонии, Австралии, Швеции, Румынии и Сербии.
Также к финалистам автоматически присоединились участники стран-основателей: представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.
Порядок выступлений участников в финале Евровидения 2022 на инфографике Eurovision Song Contest:
Выступления всех финалистов Евровидения 2022
1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
2. Румыния: WRS – Llámame
3. Португалия: Маро – Saudade, saudade
4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
6. Франция: Алван и Ахез – Fulenn
7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
8. Армения: Роза Линн – Snap
9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
10. Испания: Шанель – SloMo
11. Нидерланды: S10 – De diepte
12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania
13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars
14. Литва: Моника Лю – Sentimentai
15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
18. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
23. Польша: Охман – River
24. Сербия: Констракта – In Corpore Sano
25. Эстония: Стефан – Hope
Номер Kalush Orchestra на Евровидение 2022: о чем песня Stefania
Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.
Напомним, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.
Напомним, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.