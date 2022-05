Зажигательные танцы и много лирики: : все выступления финалистов Евровидения 2022 (видео)

Победителя конкурса выбирали по итогам зрительского и судейского голосований

В субботу, 14 мая, состоялся гранд-финал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение", который в 2022 году проходил в итальянском городе Турин.

По результатам двух голосований феерическую победу на песенном конкурсе в 2022 получила — Украина. Команда из Украины, группа Kalush Orchestra набрала 631 баллов.

Кто прошел в финал "Евровидения 2022"

По итогам зрительского голосования в первом полуфинале финалистами 66-го международного песенного конкурса "Евровидение 2022" стали участники из: Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдовы и Нидерландов.

В четверг, 12 мая, во время второго полуфинала определилась еще одна 10-ка финалистов. Ими стали участники из Бельгии, Чехии, Азербайджана, Польши, Финляндии, Эстонии, Австралии, Швеции, Румынии и Сербии.

Также к финалистам автоматически присоединились участники стран-основателей: представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.

Порядок выступлений участников в финале Евровидения 2022 на инфографике Eurovision Song Contest:

Выступления всех финалистов Евровидения 2022

1. Чехия: We Are Domi – Lights Off

2. Румыния: WRS – Llámame

3. Португалия: Маро – Saudade, saudade

4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel

5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry

6. Франция: Алван и Ахез – Fulenn

7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

8. Армения: Роза Линн – Snap

9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi

10. Испания: Шанель – SloMo

11. Нидерланды: S10 – De diepte

12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania

13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars

14. Литва: Моника Лю – Sentimentai

15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black

16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You

17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together

18. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól

19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same

22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

23. Польша: Охман – River

24. Сербия: Констракта – In Corpore Sano

25. Эстония: Стефан – Hope

Номер Kalush Orchestra на Евровидение 2022: о чем песня Stefania

Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.

Напомним, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.

Напомним, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.