Ігор Пустовіт звернувся до підписників після гучного інтерв’ю Славі Дьоміна

Блогер натякнув на додаткові проблеми з дружиною.

Після скандального інтерв’ю блогерка з Івано-Франківська Саші Бо Маші Єфросиніної, її чоловік Ігор Пустовіт записав у відповідь інтерв’ю з Славою Дьоміним, в якому розповів свою версію їхнього конфлікту, скандалів, що призвели до розлучення.

Саша Бо відразу ж прокоментувала слова чоловіка, зазначивши, що він дав це інтерв’ю, щоб відмазатися, жорстоко помститися і прополоскати в лайні "кінчені і хвору колишню" і її батьків.

На наступний день після виходу інтерв’ю, і Ігор Пустовіт знову вийшов на зв’язок, опублікувавши пост, в якому звернувся до своїх підписників, подякувавши їм за підтримку. Блогер також приділив увагу і своїм хейтерам. Ігор зазначив, що більше не буде виправдовуватися, і йому зовсім не цікаво, що про нього думають.

"За дітей теж не хвилюйтеся, у них завжди все буде добре, а потім вони виростуть і самі зроблять свої висновки, самі візьмуть свої рішення. Зараз я зроблю все, що в моїх силах, щоб у мене не відібрали можливість бачитися з ними на рівних правах! " — написав Пустовіт, додавши, що йому вже пригрозили додатковими судами.

Пустовіт зізнався, що він пішов на це інтерв’ю, щоб залишити там біль і виговоритися. Він сподівається, що ситуація, яка трапилася з ним, допоможе тисячам сімей, по всій Україні зрозуміти нарешті, що найголовніше в сім’ї.

Нагадаємо, що про розлучення популярних україномовних блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта стало відомо в липні 2021 року. Пара разом прожила 5 років, у них зростає двоє синів — Данило та Євген.

У вересні вийшло інтерв’ю Маші Єфросиніної з Сашком Бо, в якому дівчина розповіла свою версію їх скандального розлучення і його причин. Під час розмови з телеведучою Саша звинуватила Ігоря в психологічному насильстві і розповіла про проблеми в сексі і його приниження в її сторону. Вона також розповіла, що блогери часто сварилися через те, що Саша більше заробляла.

Також раніше "Телеграф" писав, що Ігор Пустовіт вже знайшов собі нову дівчину.