"Співай в порожній зал": Оля Полякова розлютила противників вакцинації обмеженнями на своєму концерті

Нові умови доступу фанатів до концерту артистки розлютили антивакцинаторів

Ситуація в Україні з коронавірусом погіршується з кожним днем. За прогнозами лікарів, показники з захворюваності можуть вирости ще більше, а ось спадати почнуть тільки в листопаді. А поки влада готується до найгіршого сценарію, мер Києва Віталій Кличко вже підготував обмеження для масових заходів в разі "червоної зони" карантину в столиці.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українські артисти один за одним почали скасовувати свої концерти у великих містах України, а деякі висувають нові умови доступу шанувальників до концерту. Наприклад, так у вересні зробив фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а тепер і Оля Полякова, новий концерт якої запланований на 26 жовтня в "Палаці спорту" в Києві. Відразу відзначимо, що в обох випадках нові правила призводять до люті українських антивакцинаторів.

На сторінці Полякової в Інстаграмі зазначено, що її концерт відбудеться за діючими нормами "помаранчевого" рівня епідемічних обмежень. Так, обов’язковою умовою доступу глядачів на концерт є наявність таких документів, як негативний ПЛР-тест або документ, що підтверджує наявність хоч однієї дози вакцини.

В коментарях підписники розділилися на два табори: тих, хто розуміє важливість подібних заходів, і тих, хто до сих пір не вважає обов’язковим вакцинацію від коронавирусу.

Нагадаємо, що станом на ранок 23 жовтня в Україні було зафіксовано понад 23 тисяч випадків зараження COVID-19. Як раніше писав "Телеграф", лідером за смертністю серед регіонів є Донецька область, а за нею ще і Дніпропетровська, Херсонська, Одеська.