Шоу "Маскарад" 2021: зіркові "мисливці" зняли маски ще з двох героїв (відео)

Зірки розкрили Нептуна та Лускунчика

У суботу, 30 жовтня, на телеканалі "1+1" вийшов сьомий випуск другого сезону найпопулярнішого шоу — "Маскарад". Українські зірки продовжують вгадувати колег, які перебувають у костюмах фантастичних персонажів. Ведучим нового сезону став відомий шоумен Тимур Мірошниченко.

Маша Єфросиніна та Юлія Саніна у складі команди Юрія Ткача, Ірина Білик та Володимир Дантес у складі команди Ігоря Ласточкіна змагаються один з одним, борючись за право першими назвати ім’я учасника на сцені та здобути перемогу у шоу.

Першим на сцену вийшов Пан Коцький, який виконав пісню групи "Океан Ельзи" – "Кішка". Минулого разу вокальний виступ учасника справив справжній фурор.

Наступним на сцену вийшов таємничий Нептун. Герой виконав неймовірний акробатичний номер під пісню The Weeknd — Call Out My.

Далі нас познайомили з новою казковою героїнею – гламурною Лялькою.

Героїня виконала запальний танець під пісню Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj – Bang Bang.

На сцену вийшов зачарований принц — Лускунчик. Щоразу герой дивує оригінальним виконанням популярних хітів, і цього тижня заспівав пісню Artik & Asti feat. Артема Качера — "Грустный дэнс".

Знову нас познайомили з новим персонажем — божевільним Капелюшником.

Неймовірний театралізований номер із яскравими фокусами Капелюшник виконав під пісню Хью Джекмана — The Greatest Show.

Після виступів усіх п’яти учасників відбувся командний конкурс – "Ліпсінк Батл". Цього тижня зірки Юлія Саніна та Володимир Дантес зробили пародію на переможців "Євробачення-2021", італійський рок-гурт Måneskin. Перемогла команда Юрія Ткача.

У результаті були розсекречені два персонажі: Нептун, у костюмі якого ховався хореограф Дмитро Дікусар, та Лускунчик, яким виявився актор Володимир Горянський.

Нагадаємо, що в попередніх випусках були розсекречені: Папуга з Ріо і Ведмедик Тедді, Медуза Горгона і Жінка-Кішка, Арлекін і Мавка, Ельф і Пірат, Бабайка і Мотанка, а також Інопланетянин і Ронін.