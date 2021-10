Шоу "Маскарад" 2021: звездные "охотники" сняли маски еще с двух героев (видео)

Звезды раскрыли Нептуна и Щелкунчика

В субботу, 30 октября, на телеканале "1+1" вышел седьмой выпуск второго сезона популярного шоу — "Маскарад". Украинские звезды продолжают угадывать коллег, которые находятся в костюмах фантастических персонажей. Ведущим нового сезона стал известный шоумен Тимур Мирошниченко.

Маша Ефросинина и Юлия Санина в составе команды Юрия Ткача, Ирина Билык и Владимир Дантес в составе команды Игоря Ласточкина соревнуются друг с другом, борясь за право первыми назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.

Первым на сцену вышел Пан Коцкий, который исполнил песню группы "Океан Эльзы" — "Кішка". В прошлый раз вокальное выступление участника произвело настоящий фурор.

Следующим на сцену вышел таинственный Нептун. Герой исполнил невероятный акробатический номер под песню The Weeknd — Call Out My.

Далее нас познакомили с новой сказочной героиней — гламурной Куклой.

Героиня исполнила зажигательный танец под песню Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj — Bang Bang.

На сцену вышел зачарованный принц — Щелкунчик. Каждый раз герой удивляет оригинальным исполнением популярных хитов, и на этой неделе спел песню Artik & Asti feat. Артема Качера — "Грустный дэнс".

Вновь нас познакомили с новым персонажем — сумасшедшим Шляпником.

Невероятный театрализованный номер с яркими фокусами Шляпника исполнил под песню Хью Джекмана — The Greatest Show.

После выступлений всех пяти участников состоялся командный конкурс — "Липсинк Батл". На этой неделе звезды Юлия Санина и Владимир Дантес сделали пародию на победителей "Евровидения-2021", итальянскую рок-группу Måneskin. Победила команда Юрия Ткача.

В итоге были рассекречены два персонажа: Нептун, в костюме которого скрывался хореограф Дмитрий Дикусар, и Щелкунчик, которым оказался актер Владимир Горянский.

Напомним, что в предыдущих выпусках были рассекречены: Попугай из Рио и Мишка Тедди, Медуза Горгона и Женщина-Кошка, Арлекин и Мавка, Ельф и Пират, Бабайка и Мотанка а также Инопланетянин и Ронин.