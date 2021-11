Розкрили одразу 5 персонажів: як пройшов гранд-фінал шоу "Маскарад-2" (відео)

Для зіркових "мисливців" фінал став шокуючим

Цієї суботи, 6 листопада, на телеканалі "1+1" відбувся фінальний восьмий випуск другого сезону одного з найпопулярніших костюмованих шоу країни — "Маскарад". Українські зірки вгадували колег, які перебували у костюмах казкових персонажів. Ведучим нового сезону став відомий шоумен Тимур Мірошниченко.

В останньому випуску другого сезону проекту судді розсекретили імена всіх зіркових учасників, які мають неймовірні таланти. Перед глядачами виступили Пан Коцький, Капелюшник, Лялька, а також два нових персонажі — Гуска та Троль.

Першою на сцену вийшла Гуска. Героїня виконала пісню Adele — Someone Like You.

Новий номер божевільного Капелюшника змусив затамувати подих від його екстремальних фокусів, у яких взяли участь Ігор Ласточник та Юлія Саніна.

Гламурна Інста-зірка Лялька запалила на сцені під пісню гурту "Врємя і Стєкло" — "На Стилі".

Далі нас познайомили з новим міфічним героєм – Тролем. Персонаж виконав на акордеоні композицію Libertango, чим зачарував зіркових "мисливців" та глядачів у залі.

Останнім на сцену вийшов загадковий Пан Коцький. Герой виконав пісню Tom Jones, Mousse T. — Sexbomb.

Після виступів усіх п’яти персонажів відбувся конкурс — "Ліпсінк Батл", де всі члени зіркових команд спародіювали кліп легендарного гурту Spice Girls на пісню Wannabe. На цей раз перемогла команда Юрія Ткача.

Другий сезон добіг кінця. Зірки розкрили всіх персонажів. Отже, у костюмі Ляльки була актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, у костюмі Пана Коцького був лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин, у костюмі Шляпника ховався телеведучий Юрій Горбунов. Український співак Khayat (Андрій Хайат) був у костюмі Троля, а в костюмі Гуски ховалася українська актриса Руслана Писанка.

Переможцем другого сезону шоу "Маскарад" стала команда Юрія Ткача з Машею Єфросініною та Юлією Саніною.

Нагадаємо, що в попередніх випусках були розсекречені: Папуга з Ріо і Ведмедик Тедді, Медуза Горгона і Жінка-Кішка, Арлекін і Мавка, Ельф і Пірат, Бабайка і Мотанка, Інопланетянин і Ронін, а також Нептун і Лускунчик.