Раскрыли сразу 5 персонажей: как прошел гранд-финал шоу "Маскарад-2" (видео)

Для звездных "охотников" финал стал шокирующим

В это субботу, 6 ноября, на телеканале "1+1" состоялся финальный восьмой выпуск второго сезона одного из самых популярных костюмированных шоу страны — "Маскарад". Украинские звезды угадывали коллег, которые находились в костюмах сказочных персонажей. Ведущим нового сезона стал известный шоумен Тимур Мирошниченко.

В последнем выпуске второго сезона проекта судьи рассекретили имена всех звездных участников, обладающих невероятными талантами. Перед зрителями выступили Пан Коцкий, Шляпник, Кукла, а также два новых персонажа — Гусыня и Тролль.

Первой на сцену вышла Гусыня. Героиня исполнила песню Adele — Someone Like You.

Новый номер сумасшедшего Шляпника заставил затаить дыхание от его экстремальных фокусов, в которых приняли участие Игорь Ласточник и Юлия Санина.

Гламурная Инста-звезда Кукла зажгла на сцене под песню группы "Время и Стекло" — "На Стиле".

Далее нас познакомили с новым мифическим героем — Троллем. Персонаж исполнил на аккордеоне композицию Libertango, чем заворожил звездных "охотников" и зрителей в зале.

Последним на сцену вышел загадочный Пан Коцкий. Герой исполнил песню Tom Jones, Mousse T. — Sexbomb.

После выступлений всех пяти персонажей состоялся конкурс — "Липсинк Батл", где все члены звездных команд спародировали клип легендарной группы Spice Girls на песню Wannabe. В этот раз победила команда Юрия Ткача.

Второй сезон подошел к концу. Звезды раскрыли всех персонажей. Итак, в костюме Куклы была актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару, в костюме Пана Коцкого был лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, в костюме Шляпника прятался телеведущий Юрий Горбунов. Украинский певец Khayat (Андрей Хайат) был в костюме Тролля, а в костюме Гусыни пряталась украинская актриса Руслана Писанка.

Победителем второго сезона шоу "Маскарад" стала команда Юрия Ткача с Машей Ефросининой и Юлией Саниной.

Напомним, что в предыдущих выпусках были рассекречены: Попугай из Рио и Мишка Тедди, Медуза Горгона и Женщина-Кошка, Арлекин и Мавка, Ельф и Пират, Бабайка и Мотанка, Инопланетянин и Ронин, а также Нептун и Щелкунчик.