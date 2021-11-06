Укр

Раскрыли сразу 5 персонажей: как прошел гранд-финал шоу "Маскарад-2" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На канале "1+1" прошел 8 выпуск второго сезона проекта "Маскарад" Новость обновлена 06 ноября 2021, 22:17
На канале "1+1" прошел 8 выпуск второго сезона проекта "Маскарад"

Для звездных "охотников" финал стал шокирующим

В это субботу, 6 ноября, на телеканале "1+1" состоялся финальный восьмой выпуск второго сезона одного из самых популярных костюмированных шоу страны — "Маскарад". Украинские звезды угадывали коллег, которые находились в костюмах сказочных персонажей. Ведущим нового сезона стал известный шоумен Тимур Мирошниченко.

В последнем выпуске второго сезона проекта судьи рассекретили имена всех звездных участников, обладающих невероятными талантами. Перед зрителями выступили Пан Коцкий, Шляпник, Кукла, а также два новых персонажа — Гусыня и Тролль.

Первой на сцену вышла Гусыня. Героиня исполнила песню Adele — Someone Like You.

Новый номер сумасшедшего Шляпника заставил затаить дыхание от его экстремальных фокусов, в которых приняли участие Игорь Ласточник и Юлия Санина.

Гламурная Инста-звезда Кукла зажгла на сцене под песню группы "Время и Стекло" — "На Стиле".

Далее нас познакомили с новым мифическим героем — Троллем. Персонаж исполнил на аккордеоне композицию Libertango, чем заворожил звездных "охотников" и зрителей в зале.

Последним на сцену вышел загадочный Пан Коцкий. Герой исполнил песню Tom Jones, Mousse T. — Sexbomb.

После выступлений всех пяти персонажей состоялся конкурс — "Липсинк Батл", где все члены звездных команд спародировали клип легендарной группы Spice Girls на песню Wannabe. В этот раз победила команда Юрия Ткача.

Второй сезон подошел к концу. Звезды раскрыли всех персонажей. Итак, в костюме Куклы была актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару, в костюме Пана Коцкого был лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, в костюме Шляпника прятался телеведущий Юрий Горбунов. Украинский певец Khayat (Андрей Хайат) был в костюме Тролля, а в костюме Гусыни пряталась украинская актриса Руслана Писанка.

Победителем второго сезона шоу "Маскарад" стала команда Юрия Ткача с Машей Ефросининой и Юлией Саниной.

Напомним, что в предыдущих выпусках были рассекречены: Попугай из Рио и Мишка ТеддиМедуза Горгона и Женщина-КошкаАрлекин и МавкаЕльф и ПиратБабайка и МотанкаИнопланетянин и Ронин, а также Нептун и Щелкунчик.

Теги:
#Шоу #Маскарад #Руслана Писанка #Юрий Горбунов #Валерий Харчишин #Ирина Сопонару #KHAYAT
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