Мартиросян, що "доживає", повернувся з клініки посвіжілим і помолоділим (фото)

Екс-учасник Comedy Club поділився новим селфі у Instagram

Відомий російський шоумен і гуморист Гарік Мартиросян нещодавно оскандалився неприємними заявами у бік своїх колег, а саме стендапера Ідрака Мірзалізаде, якого за жарт про росіян вислали з Росії. Після чуток про хворобу, які росЗМІ підкріплювали заголовками про Мартиросяна, що "доживає своє життя", сам комік нічого не говорить про свій стан здоров’я і продовжує радувати шанувальників свіжими фото.

Нещодавно Гарік Мартиросян виклав у сторіс Інстаграма нове селфі із собою, на якому він виглядає помолоділим та посвіжілим.

Російський гуморист позує в окулярах та кепці з канадським символом — червоним кленовим листом. Тривалий час Мартиросян "мовчав" у мережі, тому нові, хоч і рідкісні фото, дуже тішать його фанатів.

Про те, що російський шоумен нещодавно відвідував клініку, стало відомо після появи спільного фото Мартиросяна з лікарем, який спеціалізується на лікуванні гриж міжхребцевих без операцій. В останні місяці колишній учасник Comedy Club помітно погладшав і залишився без волосся.

Гарік Мартіросян був помічений у лікарні

Нещодавно в інтерв’ю Мартиросян зізнався, на скільки кілограмів погладшав після святкових застіль. У тій самій розмові з відомим у Росії шоуменом та гумористом Володимиром Марконі Мартиросяну передбачили майбутнє — прогнози вийшли дуже незвичайними.