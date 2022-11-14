Слава із "НеАнгелів" потрапила під крапельницю (фото)

Зірка поділилася, що їй стало погано

Колишня учасниця гурту "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно повернулася з Нідерландів, втратила свідомість.

Про те, що сталося, 38-річна артистка повідомила сторіс-Інстаграму. Лікарі поставили Камінській крапельницю, щоби стабілізувати стан. Артистка натякнула, що проблеми зі здоров’ям почалися через стрес.

"Славочка втратила свідомість. А що по стресу?" — сказала Камінська на відео.

Нагадаємо, що через сім місяців після вторгнення росії в Україну Слава Камінська повернулася на батьківщину з Нідерландів. Там вона перебувала разом із дітьми, а потім співачку розкритикували за "ниття" про життя в Європі. Нещодавно артистка нарвалася на хейтерів через недоречний кліп.

Також у мережі розгорівся скандал між Камінською та Вікторією Сміюхою. Камінська у себе в Інстаграмі виклала відео, яке образило її колишню подругу. У відповідь Вікторія у себе в соцмережах опублікувала відео, на якому розрізає торт із фотографією колишньої колеги по гурту. Після цього Камінська просто послала Сміюху.