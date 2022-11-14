Слава из "НеАнгелов" угодила под капельницу (фото)

Звезда поделилась, что ей стало плохо

Бывшая участница группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, недавно вернувшаяся из Нидерландов, потеряла сознание.

О случившимся 38-летняя артистка сообщила в сторис-Инстаграма. Врачи поставили Каминской капельницу, чтобы стабилизировать состояние. Артистка намекнула, что проблемы со здоровьем начались из-за стресса.

"Славочка потеряла сознание. А что по стрессу?" – сказала Каминская на видео.

Напомним, что спустя семь месяцев после вторжения россии в Украину Слава Каминская вернулась на родину из Нидерландов. Там она находилась вместе с детьми, а после певицу раскритиковали за "нытье" о жизни в Европе. Недавно же артистка нарвалась на хейтеров из-за неуместного клипа.

Также в сети разгорелся скандал между Каминской и Викторией Смеюхой. Каминская у себя в Инстаграме выложила видео, которое обидело ее бывшую подругу. В ответ Виктория у себя в соцсетях опубликовала видео, на котором разрезает торт с фотографией бывшей коллеги по группе. После этого Каминская просто послала Смеюху.