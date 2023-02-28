Геніальний спосіб приготування рису: крупа виходить розсипчастою і не розварюється (відео)
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Необов’язково довго варити рис у каструлі та побоюватися, що він стане надто м’яким
Багато продуктів можна довести до готовності більш простим та швидким способом, ніж ми звикли робити. Той самий буряк миттєво "вариться" у мікрохвильовій печі, а рис легко приготувати в духовці.
Лайфхаком із приготування рису в духовці за 25 хвилин ділиться видання Express. Геніальна кулінарна ідея дозволяє приготувати розсипчасту крупу, яка точно не розвариться. Зручність цього методу ще й у тому, що вам не доведеться стояти біля плити.
Як приготувати рис у духовці:
- Ретельно промийте рис, доки вода не стане прозорою.
- Перекладіть крупу в жаростійку ємність.
- Залийте кип’яченою водою із чайника і накрийте фольгою.
- Помістіть посуд у духовку за температури 225 градусів на 25 хвилин.
Коли ви дістанете рис із духової шафи, то переконайтеся: крупа не тільки готова, а й не злипається. Такий гарнір стане чудовим доповненням до м’ясних чи рибних інгредієнтів для вашого обіду.
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