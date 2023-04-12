У кого День ангела 12 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 12 квітня, відзначається Велика Середа, Всесвітній день авіації та космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день хом’яків та рок-н-ролу. Також цього дня носії чотирьох імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 12 квітня

Захар, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "Божа пам’ять". Спочатку воно звучало як "Зехарія", після трансформувалося в "Захарій", і сьогодні вже звучить як просто "Захар".

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий". Цікаво, що від того ж єврейського імені також походять такі поширені у всьому світі імена як Джон, Іоанн, Ганс, Йоганн, Хуан, Жуан, Жан, Джованні.

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".

Ян, — багато хто вважає, що це ім’я може мати спільне походження з ім’ям Іван і походити від біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також вважають, що це ім’я могло виникнути і від імені римського божества початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 12 квітня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які традиції пов’язані зі святкуванням Великої Середи, яка у 2023 році випадає на 12 квітня перед Великоднем.