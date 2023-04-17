Досвідчені господині роблять так і не помиляються: секрети правильного приготування гречки

Головні правила приготування смачної та корисної каші

Гречка — одна з найпопулярніших круп у будь-якому будинку. Її часто використовують як гарнір.

Незважаючи на це, виникають питання, як правильно готувати гречану кашу і яких саме пропорцій дотримуватися. Разом із "Главредом" продеремося через "гречані нетрі".

В яку воду треба кидати гречку

Краще для приготування каші використовувати очищену або бутельовану воду — рідина здебільшого вбирається у крупу і ви так чи інакше вживаєте цю воду. Звичайна процедура приготування гречки – залити крупу холодною чи кип’яченою водою і поставити на швидкий вогонь.

Як варити гречку

При приготуванні гречки необхідно закип’ятити воду і засипати в неї крупою. Після цього слід прикрутити вогонь і готувати на повільному вогні. При приготуванні гречки накрийте кришкою каструлю і не перемішуйте крупу. Не забудьте після закипання води додати сіль до смаку.

Скільки потрібно варити гречку

Достатній час – 20 хвилин на вогні. Навіть якщо каша не зварилася за цей час, залиште гречку з накритою кришкою в каструлі — вона за деякий час вбере рідину і дійде до готовності. Важливо: якщо гречку кидати в киплячу воду, час приготування крупи принципово не змінюється.

Співвідношення гречки та води

Тут пропорція проста. Для правильного приготування крупи використовуйте воду та гречку із співвідношення один до двох.

До речі, із гречки можна приготувати відмінні котлети. На смак їх зовсім не відрізниш від м’ясних.