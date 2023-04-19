Чому в ресторані варять овочі у газованій воді: секрет мішленівських кухарів

Близьких тепер не відтягнеш від овочевих страв

Овочі є важливою частиною раціону, тому що в їхньому складі міститься велика кількість вітамінів та антиоксидантів. Однак не всі люблять їх вводити до свого раціону з однієї простої причини: не виходить смачно приготувати продукти.

При спробі відварити будь-яку готову овочеву суміш з магазину виходить страва, яка не викликає особливого інтересу. При цьому в ресторанах овочеві страви завжди виглядають яскраво, відмінно тримають свою форму і мають приємні смакові якості. Розібратися, як готують овочі професійні кухарі, нам допоможе "СОДа".

Як апетитно приготувати овочі

Річ у тому, що досвідчені кулінари не варять овочі у звичайній воді. Для їхнього приготування використовують мінеральну газовану воду.

Саме завдяки цьому секрету овочі виходять хрусткими та апетитними, вони не втрачають своїх яскравих відтінків. На тарілці приготовані таким чином овочі виглядають дуже смачно.

Приготування овочів на основі мінералки значно скорочує час варіння. Тому завдяки цьому секрету смачний та корисний гарнір можна приготувати набагато швидше.

При приготуванні продуктів важливо правильно їх мити. В іншому випадку можна отримати масу неприємних сюрпризів.