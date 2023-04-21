Готувати чи викинути: як визначити, чи зіпсована курка

Пару хвилин часу — і ви спокійні

Завжди слід уважно ставитись до якості продуктів харчування для мінімізації харчових отруєнь. Ми вже розповідали, як визначити свіжість яєць. А що з іншими продуктами?

У багатьох були ситуації, коли філе чекає свого часу в холодильнику кілька днів. Розберемося зі Shuba, чи можна їсти таке м’ясо і як визначити, чи не зіпсоване воно.

Як визначити свіжість курки

Завжди дивіться термін придатності продукту. Якщо термін давно минув, курку небезпечно вживати і краще викинути її.

Зверніть увагу на колір м’яса. У міру того, як курка псується, її колір блідне від рожевого до тьмяно-сірого. Якщо курка має сірий відтінок, краще не використовувати.

Завжди звертайте на запах м’яса. Саме так ви зможете визначити, чи час викинути м’ясо. Якщо курка має кислий чи пряний, помітно неприємний запах, викиньте її.

Торкніться курки. Вона від природи має глянсову, трохи слизьку текстуру. Однак якщо здається, що над куркою особливо слизький, липкий або товстий шар, краще таке м'ясо не використовувати.

Якщо вам пощастило і м’ясо не зіпсувалося, можна приготувати ароматний рулет. Це непоганий варіант вечері для тих, хто не хоче стояти біля плити.