У кого День ангела 3 травня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 3 травня, 2023 року відзначається День кондитера, Всесвітній день свободи преси, День Сонця, Міжнародний день мовчання, Міжнародний день хапання за груди. Також носії семи імен цього дня святкують День Ангела.

Чоловічі іменини 3 травня

Олександр, — дуже популярне практично в усьому світі ім’я грецького походження, яке перекладається як "захисник".

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн"

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Станіслав, — слов’янське ім’я, утворене від слів "встановлюватися" і "слава".

Теодор, Федір, — ці два імені з’явилися як дві різні форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". Існують як самостійні імена.

Жіночі іменини 3 травня не відзначаються.

Як відомо, церква в різні дні вшановує пам’ять різних мучеників і святих, які зробили свій внесок у поширення та збереження християнства, — у ті ж дні свої Дні ангела святкують люди, які поділяють ім’я зі святими та народилися незадовго до дня їхньої пам’яті. Вважається, що святі є покровителями своїх тезок протягом усього їхнього життя.

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