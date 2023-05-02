У кого День ангела 3 мая: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 3 мая, в 2023 году отмечается День кондитера, Всемирный день свободы прессы, День Солнца, Международный день молчания, Международный день хватания за грудь. Также носители семи имен в этот день празднуют свой День ангела.

Мужские именины 3 мая

Александр, — очень популярное практически во всем мире имя греческого происхождения, которое переводится как "защитник".

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин"

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствующий", "тот, что не дремлет".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Станислав, — славянское имя, образованное от слов "устанавливаться" и "слава".

Теодор, Федор, — эти два имени появились как две разные формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". Существуют как самостоятельные имена.

Женские именины 3 мая не отмечаются.

Как известно, церковь в разные дни чтит память разных мучеников и святых, которые внесли свой вклад в распространение и сохранение христианства, — в те же дни свои Дни ангела празднуют люди, которые разделяют имя со святыми и родились незадолго до дня их памяти. Считается, что святые покровительствуют своим тезкам в течение всей их жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено разбавлять чай водой, — последствия этого Вам не понравятся.