З чим потрібно їсти пельмені, щоб отримати з блюда користь: секрети, які вам знадобляться

Те, що ви обов’язково повинні знати

Пельмені — це колись хочеться чогось м’ясного і водночас борошняного, а готувати немає часу. Це не тільки дуже зручна, але й смачна страва.

Існує думка, що пельмені – не найкорисніша страва на світі. Разом із "СОДа" розглянемо, як зробити їх максимально корисними для здоров’я та з чим їх потрібно для цього їсти.

З чим потрібно їсти пельмені для максимальної користі

Для здоров’я пельмені краще їсти з дієтичним м’ясом та нежирною начинкою. Справа в тому, що харчова цінність пельменів, мантів, вареників та подібних страв із тіста та начинки залежить від вхідних інгредієнтів.

Зрозуміло, калорійність відрізняється, якщо до страви додано жирне м’ясо, багато цукру та олію чи дієтичне м’ясо чи нежирну начинку. Тому корисніше для організму вибирати пельмені та подібні страви з кроликом, індичкою, куркою, рибою; вареники — з нежирним сиром, ягодами, бажано без цукру або з овочами.

Калорійність відрізнятиметься, якщо подібні страви обсмажувати, а не готувати на пару чи відварювати. А замість солоних, солодких чи гострих соусів можна поливати ці страви нежирною сметаною чи натуральним йогуртом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом простого, бюджетного та швидкого тіста для пельменів. Такі пельмені припадуть вам до смаку.