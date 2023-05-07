У кого День ангела 8 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 8 травня, відзначається День пам’яті жертв Другої світової війни та примирення, Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Всесвітній день віслюка, Всесвітній день боротьби проти раку яєчників. Також у цей день носії чотирьох імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 8 травня

Василь, — це ім’я прийшло до нас із давньогрецької мови і спочатку звучало як "Басиліос", що можна перекласти як "цар" або "царський". На сьогодні це вельми поширене чоловіче ім’я в Україні.

Марк, — довгий час це латинське ім'я було рідкісним, проте в останні роки так все частіше називають дітей в Україні. Є кілька версій, що означає це ім’я: згідно з першими, воно перекладається як "народжений у березні" або "молот", а за ще однією походить від імені бога війни Марса.

Сергій, — коріння цього імені бере свій початок в греко-римській міфології. За різними версіями, воно перекладається як "слуга Бога", "захисник", "ясний", "високошановний".

Жіночі іменини 8 травня

Ніка, — це ім’я давньогрецької богині Перемоги. На сьогоднішній день воно існує як самостійне ім’я, і як скорочена версія імен Вероніка, Моніка, Домініка і т.д.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які важливі свята чекають на українців у травні 2023 року.