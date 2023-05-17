У кого День ангела 18 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 18 травня, у 2023 році відзначається День вишиванки в Україні, Міжнародний день музеїв, День Рожевої Пантери, День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Окрім того, носії чотирьох імен святкують у цей день свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 18 травня

Адріан, — це латинське чоловіче ім’я, яке можна трактувати і як "адріатичний", і як "житель міста Адрія". 18 травня церквою вшановується преподобний Адріан Монзенський.

Яків, — це біблійне ім’я, яке буквально означає "той, хто йде за кимось". 18 травня відзначається здобуття мощей преподобного Якова Залізноборовського.

Жіночі іменини 18 травня

Ірина, — це популярне жіноче ім’я має давньогрецьке походження і буквально означає "мир" або спокій". 18 травня вшановується великомучениця Ірина Македонська. Варто зауважити, що ця свята Ірина жила в I столітті у Фракії, була дочкою язичника, але вирішила слідувати вірі Христа, відмовилася від заміжжя і намагалася переконати батьків прийняти віру, за що батько наказав кинути її під копита коней, але відбулося диво, і він увірував. Ірина Македонська провела життя у суворому утриманні, невпинно молилася і звернула у віру близько 10 тисяч язичників.

Аріна (Арина), — вважається, що це ім’я виникло як простонародна форма імені Ірина, яка згодом стала самостійним ім’ям. Покровительками Арін залишаються святі Ірини.

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