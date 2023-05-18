У кого День ангела 19 травня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 19 травня, у 2023 році відзначають День пам’яті жертв політичних репресій в Україні, День Єрусалиму, День блокноту, День травневого сонця, Всесвітній день боротьби з гепатитом. Також цього дня святкують свій День ангела носії шести імен.

Чоловічі іменини 19 травня

Василь, — це поширене ім’я грецького походження, яке перекладається як "цар" або "царський".

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 19 травня церквою вшановується мученик Діонісій Фракійський.

Іван, — це ім’я має єврейське походження і означає "подарований Богом". 19 травня вшановується Іоанн Новий.

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий".

Сава, — єврейське ім’я, значення якого трактується як "старець", "мудрець". 19 травня відзначається перенесення мощів архієпископа Сави І Сербського.

Ян, — багато хто вважає, що ім’я Ян має спільне походження з ім’ям Іван, і теж означає "подарунок Божий". Однак є й версія, що це ім’я могло походить від імені римського бога початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 19 травня не відзначаються.

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