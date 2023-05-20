Один предмет зробить куряче філе соковитим та м’яким

Ви більше не варитимете філе по-іншому

Зварити куряче філе начебто справа нескладна, але іноді може стати справжнім викликом для багатьох кулінарів. Адже досить часто під час приготування воно втрачає свою соковитість і стає сухим.

Разом з Uaportal розповімо, як зберегти неперевершений смак та м’якість курячого філе. Для цього вам знадобиться фольга.

Як зберегти при варінні соковитість курячого філе за допомогою фольги

Вона є чудовим інгредієнтом для приготування курячого філе, оскільки допомагає утримати вологу та соки всередині м’яса. Крім того, фольга запобігає випаровуванню вологи.

Перш ніж почати готувати, ретельно вимийте куряче філе та обсушіть паперовим рушником. Видаліть видимі жирові шари або шкіру. Розріжте досить великий шматок фольги, щоб повністю обернути куряче філе. Розгорніть фольгу на робочій поверхні і змастіть невеликою кількістю олії або невеликим шаром вершкового масла.

За бажання додайте приправи та маринад до курячого філе. Ретельно намажте маринад по всьому філе.

Покладіть куряче філе на підготовлену фольгу. Повністю оберніть фільгою філе. Герметична упаковка є ключем до збереження соковитості.

Розігрійте каструлю із водою до кипіння. Обережно покладіть пакет із курячим філе в киплячу воду. Переконайтеся, що м’ясо повністю занурене у воду.

Зменшіть вогонь і готуйте куряче філе у фользі протягом 20-25 хвилин або до приготування. Час приготування може змінюватись в залежності від розміру та товщини філе. Ви можете перевірити готовність, пронизавши саму товсту частину філе ножем – м’ясо має бути білим.

Після цього відключіть вогонь і обережно вийміть фольговий пакет з курячим філе з води. Дістаньте куряче філе і покладіть на тарілку.

Перед приготуванням курки її потрібно очистити таким чином, щоб видалити антибіотики. Зробити це легше легкого.