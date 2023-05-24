Хвилинка — і томати без шкірки: найкращі лайфхаки для чищення помідорів

На це потрібно зовсім трохи часу

Томати без шкірки — основа багатьох соусів та страв, таких як ароматна шакшука. Але соковиті плоди з тонкою оболонкою буває складно очистити. Є декілька технік, які полегшують і пришвидшують цей процес.

Розповідаємо разом із goodhouse.com.ua, як легко і швидко очистити помідори від шкірки. Це роблять перед додаванням в суп, рагу або для створення різних соусів. Є кілька способів зробити це ефективно.

Хрестоподібні надрізи та окріп

Найпоширеніший метод. Алгоритм дій такий:

Нагріваємо воду до 100°C

На одному боці кожного томату робимо надріз у вигляді хреста

Кладемо надрізані овочі в глибоку каструлю

Заливаємо окропом повністю

Чекаємо від 30 секунд до 1,5 хв.

Коли шкірка починає згортатися, перекладаємо томати у холодну воду або взагалі ставимо під проточну. За хвилину помідори можна легко чистити, відтягуючи шкірку в тих місцях, де вона була надрізана.

Мікрохвильова піч

Це ще простіший спосіб. І значно швидший. Для його проведення необхідно:

Промити томати під проточною холодною водою

Добре просушити на рушнику або серветках

Зробити невеликі надрізи — на полюсах томату, а також поздовжні надрізи з боків овочу

Викласти помідори на тарілку з плоским рівним дном

Поставити в мікрохвильову піч

Нагрівати овочі протягом 30 секунд

Шкірка починає просто згортатися і самостійно відставати від плоду, залишається тільки очистити клаптики

Для обох цих методів важливо суворо дотримуватися рамок допустимого часу, адже перегрів може значно вплинути на м'якоть овоча. Якщо з першого разу не вдалося позбутися від шкірки, слід дочистити те, що залишилось, вручну. І вже потім готувати з них соус для смачної лазаньї.