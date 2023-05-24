Хвилинка — і томати без шкірки: найкращі лайфхаки для чищення помідорів
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На це потрібно зовсім трохи часу
Томати без шкірки — основа багатьох соусів та страв, таких як ароматна шакшука. Але соковиті плоди з тонкою оболонкою буває складно очистити. Є декілька технік, які полегшують і пришвидшують цей процес.
Розповідаємо разом із goodhouse.com.ua, як легко і швидко очистити помідори від шкірки. Це роблять перед додаванням в суп, рагу або для створення різних соусів. Є кілька способів зробити це ефективно.
Хрестоподібні надрізи та окріп
Найпоширеніший метод. Алгоритм дій такий:
- Нагріваємо воду до 100°C
- На одному боці кожного томату робимо надріз у вигляді хреста
- Кладемо надрізані овочі в глибоку каструлю
- Заливаємо окропом повністю
- Чекаємо від 30 секунд до 1,5 хв.
Коли шкірка починає згортатися, перекладаємо томати у холодну воду або взагалі ставимо під проточну. За хвилину помідори можна легко чистити, відтягуючи шкірку в тих місцях, де вона була надрізана.
Мікрохвильова піч
Це ще простіший спосіб. І значно швидший. Для його проведення необхідно:
- Промити томати під проточною холодною водою
- Добре просушити на рушнику або серветках
- Зробити невеликі надрізи — на полюсах томату, а також поздовжні надрізи з боків овочу
- Викласти помідори на тарілку з плоским рівним дном
- Поставити в мікрохвильову піч
- Нагрівати овочі протягом 30 секунд
- Шкірка починає просто згортатися і самостійно відставати від плоду, залишається тільки очистити клаптики
Для обох цих методів важливо суворо дотримуватися рамок допустимого часу, адже перегрів може значно вплинути на м'якоть овоча. Якщо з першого разу не вдалося позбутися від шкірки, слід дочистити те, що залишилось, вручну. І вже потім готувати з них соус для смачної лазаньї.