Рус

Хвилинка — і томати без шкірки: найкращі лайфхаки для чищення помідорів

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Це дуже просто робити
Це дуже просто робити. Фото Meta.ua

На це потрібно зовсім трохи часу

Томати без шкірки — основа багатьох соусів та страв, таких як ароматна шакшука. Але соковиті плоди з тонкою оболонкою буває складно очистити. Є декілька технік, які полегшують і пришвидшують цей процес.

Розповідаємо разом із goodhouse.com.ua, як легко і швидко очистити помідори від шкірки. Це роблять перед додаванням в суп, рагу або для створення різних соусів. Є кілька способів зробити це ефективно.

Хрестоподібні надрізи та окріп

Найпоширеніший метод. Алгоритм дій такий:

  • Нагріваємо воду до 100°C
  • На одному боці кожного томату робимо надріз у вигляді хреста
  • Кладемо надрізані овочі в глибоку каструлю
  • Заливаємо окропом повністю
  • Чекаємо від 30 секунд до 1,5 хв.

Коли шкірка починає згортатися, перекладаємо томати у холодну воду або взагалі ставимо під проточну. За хвилину помідори можна легко чистити, відтягуючи шкірку в тих місцях, де вона була надрізана.

Мікрохвильова піч

Це ще простіший спосіб. І значно швидший. Для його проведення необхідно:

  • Промити томати під проточною холодною водою
  • Добре просушити на рушнику або серветках
  • Зробити невеликі надрізи — на полюсах томату, а також поздовжні надрізи з боків овочу
  • Викласти помідори на тарілку з плоским рівним дном
  • Поставити в мікрохвильову піч
  • Нагрівати овочі протягом 30 секунд
  • Шкірка починає просто згортатися і самостійно відставати від плоду, залишається тільки очистити клаптики

Для обох цих методів важливо суворо дотримуватися рамок допустимого часу, адже перегрів може значно вплинути на м'якоть овоча. Якщо з першого разу не вдалося позбутися від шкірки, слід дочистити те, що залишилось, вручну. І вже потім готувати з них соус для смачної лазаньї.

Теги:
#Помідори #Томати #Лайфхак