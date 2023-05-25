Рус

Як позбутися "чорних рук" після молодої картоплі: доступні дієві засоби

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Є рішення цієї прикрої ситуації
Є рішення цієї прикрої ситуації. Фото Сегодня

Простий засіб може швидко врятувати

Страви з молодої картоплі, як картопля в вині, дуже смачні, адже сезонний овоч має дуже насичений смак. Втім, для початку потрібно почистити. Багато хто зіштовхується з тим, що під агресивною дією крохмалю та інших речовин, що містяться у сирій картоплі, руки та нігті виглядають "брудними". І відмити їх не так просто.

Але це реально. Особливо якщо користуватися народними засобами. "Апостроф" назвав ефективні методи, які допоможуть очистити руки від соку молодої картоплі.

Руки допоможуть відмити такі речовини:

  • сода;
  • мило;
  • лимон або лимонна кислота;
  • оцет;
  • нашатирний спирт.

Якщо жоден із цих способів не допомагає, можна приготувати особливу суміш. Вона точно спрацює.

Для неї знадобиться:

  • 50 г дитячого чи господарського мила
  • 500 мл води
  • 2 пігулки гідропериту (перекис водню)

Спосіб застосування:

  1. Мило змішуємо з водою. Пігулки перекису розчавлюємо та змішуємо із мильною водою.
  2. Отриману суміш наносимо на шкіру рук на 20 хвилин.

Змиваємо і зволожуємо руки кремом або лосьйоном. Від бруду не залишиться і сліду. До речі, ми писали про цікавий спосіб чищення молодої картоплі, при якому овоч мінімально контактує зі шкірою.

Теги:
#Картопля #Молода картопля #Лайфхак