Як позбутися "чорних рук" після молодої картоплі: доступні дієві засоби

Простий засіб може швидко врятувати

Страви з молодої картоплі, як картопля в вині, дуже смачні, адже сезонний овоч має дуже насичений смак. Втім, для початку потрібно почистити. Багато хто зіштовхується з тим, що під агресивною дією крохмалю та інших речовин, що містяться у сирій картоплі, руки та нігті виглядають "брудними". І відмити їх не так просто.

Але це реально. Особливо якщо користуватися народними засобами. "Апостроф" назвав ефективні методи, які допоможуть очистити руки від соку молодої картоплі.

Руки допоможуть відмити такі речовини:

сода;

мило;

лимон або лимонна кислота;

оцет;

нашатирний спирт.

Якщо жоден із цих способів не допомагає, можна приготувати особливу суміш. Вона точно спрацює.

Для неї знадобиться:

50 г дитячого чи господарського мила

500 мл води

2 пігулки гідропериту (перекис водню)

Спосіб застосування:

Мило змішуємо з водою. Пігулки перекису розчавлюємо та змішуємо із мильною водою. Отриману суміш наносимо на шкіру рук на 20 хвилин.

Змиваємо і зволожуємо руки кремом або лосьйоном. Від бруду не залишиться і сліду. До речі, ми писали про цікавий спосіб чищення молодої картоплі, при якому овоч мінімально контактує зі шкірою.