Як позбутися "чорних рук" після молодої картоплі: доступні дієві засоби
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Простий засіб може швидко врятувати
Страви з молодої картоплі, як картопля в вині, дуже смачні, адже сезонний овоч має дуже насичений смак. Втім, для початку потрібно почистити. Багато хто зіштовхується з тим, що під агресивною дією крохмалю та інших речовин, що містяться у сирій картоплі, руки та нігті виглядають "брудними". І відмити їх не так просто.
Але це реально. Особливо якщо користуватися народними засобами. "Апостроф" назвав ефективні методи, які допоможуть очистити руки від соку молодої картоплі.
Руки допоможуть відмити такі речовини:
- сода;
- мило;
- лимон або лимонна кислота;
- оцет;
- нашатирний спирт.
Якщо жоден із цих способів не допомагає, можна приготувати особливу суміш. Вона точно спрацює.
Для неї знадобиться:
- 50 г дитячого чи господарського мила
- 500 мл води
- 2 пігулки гідропериту (перекис водню)
Спосіб застосування:
- Мило змішуємо з водою. Пігулки перекису розчавлюємо та змішуємо із мильною водою.
- Отриману суміш наносимо на шкіру рук на 20 хвилин.
Змиваємо і зволожуємо руки кремом або лосьйоном. Від бруду не залишиться і сліду. До речі, ми писали про цікавий спосіб чищення молодої картоплі, при якому овоч мінімально контактує зі шкірою.