Як просіяти борошно, якщо немає сита: хитрощів, без яких не обійтися

Ваша випічка буде пишною та смачною

Навряд чи знайдеться людина, яка не любить домашню випічку. Важливий нюанс при приготуванні смаколиків – необхідність просіювати борошно. Це зробить страву м’якою та пишною, а також покращить її смак.

Для просіювання борошняного компонента потрібно сито чи решето, проте не завжди вони є на кухні. Але відсутність сита – не привід відмовлятися від просіювання борошна. Рікселінформ розповідає, як за його відсутності досягти потрібного результату.

Як просіяти борошно, якщо немає сита

За допомогою друшляка. Необхідно поставити його в глибоку миску та порційно насипати продукт. Однак перед використанням друшляка потрібно переконатися, що дірочки на ньому досить дрібні. Великі отвори роблять пристрій непридатним для просіювання борошна.

Випічку можна зробити більш пухкою за допомогою вінчика. Звичайно, це ефективний спосіб, але на нього доведеться витратити чимало часу та сил.

Якщо ви натягнете марлю на миску, тарілку або будь-яку ємність, можна спокійно просіяти борошно. Звичайно, випічка стане пухкою та повітряною, але вам доведеться витратити на процедуру значний час.

Коли закінчите готувати, залиште в ємності з мукою столову ложку. Цей лайфхак убезпечить вас від непроханих гостей.