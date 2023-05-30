Вам допоможуть оцет та мед: як врятувати пересолену страву

Не викидайте пересолену страву

Можливо, ви поспішали та додали до їжі надто багато солі або не розрахували з пропорціями. Але не викидайте пересолену улюблену страву на смітник – її можна врятувати.

Щоб пересолену їжу можна їсти, використовуйте кулінарні хитрощі. Ось про них разом із Ukr.Media і розповімо.

Як врятувати пересолену страву

Розбавте блюдо чистою водою. Налийте у блюдо 2-4 ст. л. води, доведіть до кипіння і спробуйте. При необхідності додайте ще трохи води, закип’ятіть і спробуйте знову.

Такий спосіб врятує смак соусів та підлив до інших страв. А ось для супу такий спосіб не підійде – від води він стане каламутним та втратить смак.

Пересолені овочі, крупи, макарони можна промити водою або повторно залити водою, довести до кипіння і дати постояти кілька хвилин, доки вода не вбере надлишки солі з продуктів.

Пересолене блюдо з м’яса, риби, а також солоний соус врятують кислі продукти — лимонна кислота, оцет або гірчиця. Однак будьте обережні – додайте їх у невеликій кількості, щоб зовсім не зіпсувати й так зіпсовану страву.

Цукор, мед, солодкі овочі (наприклад, морква) допоможуть прибрати зайву сіль у соусах чи супі. Як і кислі продукти, солодкі також слід потроху додавати.

Жирні вершки, сметана, кокосове молоко або авокадо (тобто жирні та вершкові продукти) чудово збалансують пересолений смак гуляшу, супу чи соусу, зробивши його м’якшим. Залежно від страви, додайте до неї на свій смак ложку сметани або скибочка стиглого авокадо. А ось пересолене м’ясо чи рибу можна залити сметанним соусом, довести до кипіння та трохи згасити.

Можна додати до страви абсорбент. Річ у тому, що деякі продукти мають корисні абсорбуючі властивості — вони здатні вбирати надлишки солі.

До таких продуктів можна віднести картоплю, макаронні вироби, свіжу зелень. Наприклад, в пересолений суп можна покласти кілька подрібнених картоплин або всипати 100-150 г рису — ці інгредієнти вберуть у себе зайву сіль. Якщо псувати страву зайвими продуктами не хочеться, картоплю можна покласти цілою, щоб потім було легко її дістати, а крупи покласти в суп у мішечку тканини.

Розбавте страву овочами та крупами. Наприклад, до пересоленого фаршу можна додати тертий сир картопля, цибуля, кабачок, морква або відварений рис. У страви з м’яса чи риби можна додати сирі овочі та гасити – вийде й основна страва, і овочевий гарнір.

Пересолені продукти можна переробити. Зокрема, з пересоленого м’яса чи риби можна приготувати смачну начинку для пирога, додавши додаткові інгредієнти (овочі, крупи). Пересолені овочі можна переробити пюре, додавши пюре з овочів, відварених без солі.

Доповніть прісним або "ігристим" гарніром. Якщо ви пересолили основну страву, і її вже не можна врятувати, то подайте страву з простим гарніром — кашею з круп, несолоним пюре або овочами, що тушкують без солі. Все разом вийде більш гармонійним до смаку.

Якщо немає часу на приготування гарніру, подайте в пересолене блюдо ігристе вино або шампанське. Бульбашки, що містяться в ньому, нейтралізують зайву солоність ще мовою, а кілька келихів і зовсім дозволять забути про невдалу страву.

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