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У кого День ангела 9 червня: жіночі та чоловічі іменини

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, кого вітаємо з Днем ангела 9 червня
Розібралися, кого вітаємо з Днем ангела 9 червня. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 9 червня, відзначають Міжнародний день друзів (неофіційний), Міжнародний день архівів, Міжнародний день акредитації, День Дональда Дака. Також у цей день носії семи імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 9 червня

Анастасія, — це грецьке ім’я, яке може бути перекладене як "воскресіння", "відродження", "повернення до життя".

Чоловічі іменини 9 червня

Іван, — це поширене єврейське ім’я, яке означає "помилований Богом". 9 червня вшановується сповідник Іоанн Руський.

Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева".

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева"

Ніл, — точно невідомо, що означає це ім’я. За давньогрецькою версією воно походить від "Нейлоса" і так звали бога річки Ніл, за давньоіндійською воно може походити від "чорний", "каламутний". В англомовних країнах також поширене ім’я Ніл, і там вважається, що воно з’явилося від галльського "хмари" або "чемпіон". 9 червня вшановується преподобний Ніл Столобенський.

Петро, — це ім’я має давньогрецьке походження, в перекладі означає "камінь", "скеля".

Ян, — за основною версією, ім’я Ян походить від єврейського імені Йонахан (як і ім’я Іван), що означає в перекладі "подарунок Божий". Також є думка, що ім’я могло походить від імені римського бога початку та кінця Януса. Проте покровителями Янів залишаються святі Іоанни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" ділився корисним лайфхаком, як швидко та ефективно захиститися від укусів комарів.

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#9 червня #День ангела #Іменини