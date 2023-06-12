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У кого День ангела 13 червня: жіночі та чоловічі іменини

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 13 червня
Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 13 червня. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 13 червня, у 2023 році відзначається річниця визволення Маріуполя від проросійських терористів (2014 року), День швейної машинки, Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, День сонечок, Всесвітній день пам’яті домашніх тварин. Також у цей день святкують свої іменини носії шести імен.

Жіночі іменини 13 червня

Христина — це ім’я давньогрецького походження, що означає "посвячена Христу". В українській мові ім’я зберегло свою первісну форму "Христина", проте в деяких інших країнах зустрічається форма Крістіна. 13 червня вшановується мучениця Христина Нікомідійська.

Чоловічі іменини 13 червня

Борис, — древнетюркське ім’я, яке утворене від "барис", що в перекладі з булгарської означає "барс".

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів". 13 червня вшановується мученик Микола Орнатський.

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "твердо стоїть". 13 червня церквою вшановується святитель, патріарх Євстафій I Константинопольський.

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить із давньогрецької і означає "сильний", "міцний". 13 червня вшановується мученик Роман Нікомідійський.

Пилип (Філіп), — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "люблячий коней". 13 червня вшановується Філіп Количев, митрополит Московський і всієї Русі.

Нагадаємо, раніше в Україні церква перейшла на новий календар, — у зв’язку з цим "Телеграф" розповідав, коли тепер усі головні церковні свята.

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#День ангела #Іменини #13 червня