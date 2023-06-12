У кого День ангела 13 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 13 июня, в 2023 году отмечается годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов (2014 года), День швейной машинки, Международный день распространения информации об альбинизме, День божьих коровок, Всемирный день памяти домашних животных. Также в этот день празднуют свои именины носители шести имен.

Женские именины 13 июня

Кристина, — это имя древнегреческого происхождения, что значит "посвященная Христу". В украинском языке имя сохранило свою первоначальную форму "Христина". 13 июня почитается мученица Христина Никомидийская.

Мужские именины 13 июня

Борис, — древнетюркское имя, которое образовано от "барыс", что в переводе с булгарского значит "барс".

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов". 13 июня почитается мученик Николай Орнатский.

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий". 13 июня церковью чтится святитель, патриарх Евстафий I Константинопольский.

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий". 13 июня чтится мученик Роман Никомидийский.

Филипп, — греческое имя, которое можно перевести как "любящий лошадей". 13 июня чтится Филипп Колычев, митрополит Московский и всея Руси.

Напомним, ранее в Украине церковь перешла на новый календарь, — в связи с этим "Телеграф" рассказывал, когда теперь все главные церковные праздники.