У кого День ангела 14 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 14 червня, відзначають Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера, Міжнародний банний день, Всесвітній день в’язання. Також цього дня носії семи імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 14 червня

Віра, — це ім’я має старослов’янське походження і означає "істина", "вірування". 14 червня вшановується мучениця Віра Самсонова.

Чоловічі іменини 14 червня

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос", і перекладається як "цар", "царський". 14 червня вшановується мученик Василь Преображенський.

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". 14 червня вшановується святий Гавриїл Гареджійський.

Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий". 14 червня в церкві вшановується преподобномученик Давид Гареджійський.

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 14 червня вшановується ігумен Діонісій Глушицький.

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий". 14 червня вшановується Павло Гареджійський.

Харитон, — це ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "прихильний", "доброзичливий", "милосердний". 14 червня вшановується Харитон Римський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який простий лайфхак допоможе прочистити забитий стік за лічені хвилини.