У кого День ангела 16 червня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 16 червня, у 2023 році відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів, День захисту дітей Африки, День свіжих овочів, Всесвітній день морських черепах, День молодших братів. Також цього дня носії семи імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 16 червня

Опанас (Афанасій), — у перекладі з давньогрецької означає "безсмертний". 16 червня вшановується преподобний Афанасій Чудотворець.

Денис, — це ім’я виникло від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 16 червня у церкві вшановується мученик Діонісій Візантійський.

Дмитро, — це поширене ім’я давньогрецького походження, яке буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі". 16 червня вшановується царевич Димитрій Угличський і Московський (перенесення мощів).

Лук’ян, — походить від латинського Lucianus, що можна трактувати як "син Луки" або "той, що належить Луці". 16 червня церквою вшановується єпископ Лукіан Бельгійський.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 16 червня вшановується Михайло Марков.

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий". 16 червня шанується мученик Павло Візантійський.

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв". 16 червня вшановується в церкві диякон і священномученик Іуліан Бельгійський.

Жіночі іменини 16 червня не відзначаються.

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