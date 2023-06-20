Лайфхаки, які продовжать "життя" овочам: як правильно зберігати огірки в холодильнику

Прості секрети економії

Зазвичай улюблені огірки зберігаються не дуже довго – 1-3 дні, вони починають в’янути. Збільшити цей термін хоч би до трьох тижнів – справа нелегка.

Разом з Ukr.Media розповімо про хитрощі, які збережуть свіжість продукту. Якщо ви будете дотримуватися цих порад, ваші огірки зберігатимуться довго, а ви добре заощадите гроші.

Які огірки слід відбирати для зберігання

Для тривалого зберігання у свіжому вигляді підійдуть грунтові огірки, що не переросли, без пошкоджень. Віддавайте перевагу спеціальним сортам огірків із щільнішою шкіркою. Перед зберіганням мити плоди не потрібно, щоб не зруйнувати їх захисну плівку.

Які умови необхідні для зберігання огірків

Правильна температура зберігання огірків — від 4-6 градусів до 8 градусів, ідеальна вологість — 85-95%. За більш низьких температур зберігання огірки переохолоджуються, а м’якоть стає слизькою. Саме тому в морозильниках огірки не зберігають – вони стають м’якими, з нехарактерною та неприємною текстурою.

Як зберігати огірки в холодильнику

Ідеальна температура для збереження огірків свіжими – на нижній полиці холодильника. Але вологість там дуже низька, і огірки помирають за 7-10 днів. З цією проблемою можна впоратися, якщо покласти огірки в поліетиленовий пакет та прикрити зверху вологим рушником. За потреби рушник потрібно змочити.

Можна раз на добу виймати огірки з холодильника, діставати з пакета, обприскувати водою, дати висохнути і знову пакувати в холодильник. Це дозволить продовжити термін зберігання плодів – до 20 днів.

Огірки можна загорнути в паперові серветки, скласти в пакет і помістити в холодильник. У такий спосіб вони збережуть свіжість на 15-20 днів.

При зберіганні огірків у холодильнику врахуйте, що багато фруктів та овочів виділяють етилен, що сприяє дозріванню. Тому класти огірки поруч із такими плодами не слід.

А щоб огірки не гірчили, спробуйте один лайфхак. Ця хитрість допоможе уникнути одразу трьох проблем.