Саші, Єгори та носії ще 9 імен: хто відзначає День ангела 27 червня
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У вівторок, 27 червня, у 2023 році відзначається Всесвітній день рибальства, День мікро-, малих та середніх підприємств, Всесвітній день працівників промисловості. Також цього дня свої Дні ангела відзначають носії одразу 11 імен.
Чоловічі іменини 27 червня
Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".
Володимир, — слов’янське ім’я, що означає "володіти світом".
Вольдемар (Вальдемар), — вважається, що це німецька версія імені Володимир. Воно означає "славний володар". Покровителями Вольдемарів також є святі Володимири. 27 червня вшановується священномученик, митрополит Київський та Галицький Володимир Богоявленський.
Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.
Єгор, — спочатку це ім’я з’явилося як народна версія імені "Георгій", проте зараз це популярне самостійне ім’я, хоча церковною формою імені Єгор і продовжує залишатися ім’я Георгій.
Єлисей, — це гарне ім’я має давньоєврейське походження і означає "Бог — спасіння". 27 червня вшановується преподобний Єлисей Сумський, Соловецький, і пророк Єлисей.
Йосип, — це ім’я походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог додав".
Мстислав, — слов’янське двоосновне ім’я, яке утворене з частин "мститися, карати, захищати", і "слава". 27 червня церквою вшановується князь Новгородський Мстислав (у хрещенні Георгій) Хоробрий.
Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".
Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий".
Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел". 27 червня вшановується преподобний Серафим Саровський.
Жіночі іменини 27 червня не відзначаються.
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