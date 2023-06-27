Розвариться миттєво: одна проста хитрість допоможе приготувати горох за лічені хвилини

Ви могли не знати, що це можна зробити так швидко

Готуючи, наприклад, ароматний гороховий суп, кулінари налаштовуються потратити багато годин. Адже горох слід спершу надовго замочити, а потім — ще добру годину варити.

Через це кулінари рідко беруться зі ці страви, і дарма — адже горох дуже корисний та ситний продукт. Та й приготувати його можна дуже швидко, якщо знати як. Детальніше розповіли на Pixelinform.

Досвідчені кухарі знають, що можна скоротити час приготування страви без попереднього замочування крупи. Для цього треба знати деякі тонкощі.

Алгоритм поведінки з горохом

Для початку горох слід ретельно промити. Потім слід відправити його у каструлю з водою. На одну склянку продукту беремо 5-6 склянок води.

Ставимо на вогонь. Коли рідина почне кипіти, треба почекати ще 10 хвилин і додати у каструлю половину склянки холодної води. Як тільки вода знову почне кипіти, горошини стануть м’якшими.

Таку маніпуляцію — з додаванням крижаної води — можна повторити кілька разів. Також кухарі радять додати в каструлю дві столові ложки вершкового масла. Це також зробить смак та аромат яскравішим.

Трюк з содою

Цей спосіб все ж потребує замочування. Але знадобиться всього одна година часу. Секрет у тому, щоб додати у воду з горохом чайну ложку соди. Як тільки ви помітите, що горошок розбух, його слід ретельно промити в чистій воді, а потім можна відправляти в каструлю. Також ми розповідали, навіщо заморожувати лимон.