Знайдено відповідь на важливе питання: чи потрібно чистити яблука для повидла

Розкрито секрет ідеального смаку яблучного джему

Яблучне повидло — мабуть, одне з найулюбленіших. Це найкращий спосіб зробити домашні млинці ще смачнішими.

Проте досі не вщухають суперечки про те, які яблука краще використовувати для приготування ласощів — чи очищені. Розберемося у питанні разом із "Важно знать".

Як правильно варити яблучне варення

Кислі яблука необхідно тушкувати на маленькому вогні до розм’якшення, протерти через металеве сито та відправити у блендер. Туди ж додати цукор у тій же кількості та все перебити.

Після масу необхідно помістити в каструлю, відправити на вогонь і довести до кипіння. Помішуючи, варення необхідно варити ще півгодини, потім розлити по стерилізованих банках.

Так чистити чи не чистити яблука для повидла

Може здатися, що на стадії з металевим ситом питання шкірки вирішилося, але ні! Якщо не чистити яблука, шматочки шкірки все одно залишаться в продукті та вплинуть на час приготування. Крім того, повидло зі значною часткою шкірки містить набагато менше вітамінів, ніж "чисте". Саме тому яблука краще чистити.

Повидло з неочищених фруктів можна готувати у двох випадках — якщо варення з плодів ранніх сортів або вам необхідно, щоб варення зберігалося якомога довше. В інших випадках шкірку з яблук все ж таки знімайте.

А ви знали, що з яблук можна приготувати ще незвичайний майонез? Спробуйте — і до магазинного більше не повернетесь.