Як чай перетворить навіть найдешевший рис на ресторанну страву: неймовірна хитрість

Незвичайний трюк приведе до приголомшливого результату

Після заварювання чаю багато хто просто викидає чайний пакетик у відро для сміття. І дарма — його можна використовувати при варінні рису.

Лише один пакетик чаю додасть рису незвичайного аромату та присмаку. Як правильно досягти такого результату, розповімо разом із "Главредом".

Як за допомогою пакетика чаю приготувати незвичайний і розсипчастий рис

За допомогою дрібного сита промийте рис холодною водою, доки вода не стане прозорою. Так ви позбавитеся крохмалю, який відповідає за клейкість.

Поставте воду закипати і киньте в каструлю свіжий пакетик чаю з вашим улюбленим ароматом. Коли вода закипить, перед засипанням крупи дістаньте пакетик і викиньте.

Скільки води потрібно для приготування рису

Краще відміряти об’єм рідини, виходячи з виду рису:

для довгозернистого — 1: 1,5-2;

для середньозернистого — 1: 2-2,5;

для круглозернистого — 1: 2,5-3;

для пропареного — 1: 2;

для коричневого — 1: 2,5-3;

для дикого — 1: 3,5.

До речі, такий же лайфхак стане вам у пригоді при приготуванні інших гарнірів. Наприклад, пакетик чаю з ароматом жасмину або ромашки можна використовувати у разі приготування макаронів або спагеті. Присмак та приємний запах вівсяній каші на воді додасть пакетик чаю з яблуками, корицею, суницею та вершками.

Якщо ви переварили рис, можна просто виправити за допомогою одного інгредієнта. Готуйте з "Телеграфом" просто, смачно та із задоволенням!