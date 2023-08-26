Всього 10 секунд — і готово: хитрий трюк, як швидко почистити картоплю у мундирі

Неймовірно простий спосіб

Відварена картопля в мундирі — важливий інгредієнт багатьох страв. Здається, що приготувати її нескладно – кинув у воду, зачекав і все.

Але тут починається найцікавіше – чищення картоплі. Дуже часто шкірка овочів прилипає до ножа, рук або очищеної м’якоті й начебто нескладний процес перетворюється на метушню із зайвими нервами. Разом з Рixelinform розповімо про швидкий спосіб, що дозволяє очистити варену картоплю всього за 10 секунд.

Як швидко очистити картоплю в мундирі

Картоплю потрібно вимити, зробити поперечний надріз на кожному овочі та покласти в каструлю з водою. Овочі слід відварити до готовності. Незадовго до чищення необхідно набрати в глибоку миску крижану воду і додати туди кубики льоду.

Готову картопля по одній слід швидко перекласти з каструлі в миску крижаною водою, залишаючи кожен у ній на 5 секунд. Тепер можна чистити овочі, просто потягнувши за шкірку з обох боків.

Завдяки зробленому заздалегідь надрізу і різкому перепаду температури шкірка буде легко і без особливих зусиль злазити з картоплини. Так ви швидко почистите всю картоплю і не обпечете руки.

До речі, цей же спосіб ви можете використовувати, коли готуватимете овочевий салат за рецептом "Телеграфа". Спробуйте — і ви так робитимете завжди!