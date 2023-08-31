Не у мийки: як правильно зберігати губку, щоб не було запаху та бактерій

Тепер від вашої губки не буде неприємного запаху

Іноді буває заходиш на кухню і зовні ніби все блищить, а все одно відчувається якийсь неприємний затхлий запах. Його причиною може бути така побутова дрібниця, як губка для миття посуду. Контактуючи з залишками їжі та теплою водою, вона стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій, у тому числі хвороботворних, які стають джерелом неприємного запаху. Чи є спосіб, це запобігти цьому, не викидаючи губку ?

OBOZREVATEL ділиться лайфхаками щодо правильного догляду за губками. Ви дізнаєтесь, як правильно зберігати губки та продовжите їх термін служби.

Де правильно зберігати губки

Зазвичай губки складають для зберігання біля мийки. Однак це дуже живильне середовище для бактерій — там вона не просохне. Також не слід зберігати губку в шафах і ящиках – у цих місцях дуже обмежений доступ повітря.

Ідеальний варіант для губки – підвісний кошик, який кріпиться на стіну, відкриту полицю або край миття. Так інструмент буде рівномірно просихати з усіх боків і не стане розсадником бактерій. Однак не забувайте віджимати губку після використання — чим менше вологи залишиться в пористій структурі, тим краще.

Раніше ми розповідали, як зробити миття посуду більш економним та ефективним. Спробуйте — і заощаджуйте ваш бюджет.