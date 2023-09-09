Більше консервантів та ще чотири причини не купувати нарізаний хліб

Ви будете впевнені, що ваш хліб корисний

Неймовірно смачний хліб — найчастіший гість на столах українців. У магазинах його вибір досить великий.

Виявляється, цілий буханець і нарізаний хліб, що продається в магазині, — далеко не одне й те саме. Разом з Новини.LIVE розповідаємо, чому краще відмовитися від нарізаного хліба і купувати в магазині одразу цілий буханець.

Чому в магазині краще опинитися від нарізаного хліба

У його тісто додають набагато більше домішок. Тому шматочки довше залишаються свіжими і не псуються.

Небезпечний і процес нарізки. Для цього ножі змащуються спеціальним маслом — саме йому скибочки виходять пружними. Також іноді ножі обробляють етиловим спиртом, що допомагає продовжити термін зберігання хліба. Залишки цих дешевих продуктів залишаються на хлібі.

Ще одна причина — швидке псування. Трапляється це через збільшення площі, на якій може розвиватися пліснява.

Також сприяє псуванню і те, що такий хліб зберігають у пакетах. У цьому винний конденсат, який утворюється всередині та наповнює скибочки вологою.

Через те, що нарізаний хліб виділяє більше вологи, він швидше стане черствим. І якщо у цілого батона затвердіє лише відрізаний шматочок, то у нарізаного хліба — кожна скибочка.

Безумовно, одна з причин – ціна. Нарізаний хліб часто коштує дорожче за цілий буханець такого ж розміру.

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