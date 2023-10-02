Чим швидше риба потоне, тим вона свіжіша: як визначити якість продукту
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Виявляється, все дуже просто
Риба — не тільки смачний, а й корисний продукт. Вживаючи її, ми отримуємо велику кількість поживних речовин.
Однак важливо не тільки правильно приготувати рибу, а й вміти вибрати її. Декілька нескладних правил від "УНІАНА" — і вже ніхто не зможе підсунути вам несвіжу рибу.
Як вибрати якісну рибу
Зверніть увагу на зябра. У свіжої риби вони яскраво-червоного чи рожевого кольору. Якщо ж зябра бурого або темно-сірого кольору і вкриті каламутним слизом з неприємним запахом — таку рибку краще не купувати.
У свіжої рибки повинні бути опуклі та прозорі очі. Якщо ж очі каламутні та западають в голову — продукт довго зберігався на свіжому повітрі.
Оцініть запах продукту – у ньому не повинно бути ноток тухлості та бруду. Якщо запах різкий і неприємний – риба почала розкладатися.
Подивіться на луску — вона повинна щільно прилягати до тіла і не мати серйозних ушкоджень. Але якщо луску можна легко зняти рукою — від покупки такої риби краще відмовитись.
Як перевірити якість риби вдома
Наберіть воду в глибоку миску і занурте у її рибу. Якщо тушка потоне, вона свіжа, а прострочена риба спливе на поверхню.
Вибрану свіжу рибку посмажте в цибульному клярі за рецептом "Телеграфа". Ця соковита страва вам точно сподобається!