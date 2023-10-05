Практично всі так робили: помилки, через які гриби стануть гумовими

Ці помилки роблять навіть досвідчені кулінари

Гриби – вишуканий та смачний компонент для багатьох страв. Навряд чи ви відмовитеся від чудової грибної юшки.

Однак при приготуванні страв багато хто припускається помилок. Разом із Ukr.Media розповімо, на що потрібно звернути увагу.

Основні помилки при приготуванні грибів

Гриби не люблять тривалого зберігання у свіжому вигляді – найкраще їх зберігати таким чином не довше за добу. Якщо дуже хочеться запастись грибами, можна їх висушити, засолити чи замаринувати.

А ось заморожувати гриби – погана ідея. Після розморожування з них вийде більша частина соку та вологості та смак стане гумовим.

Одна з найпоширеніших помилок перед приготуванням грибів – миття під проточною водою. Через велику кількість вологи після миття вони можуть перетворитися на щось непривабливе. Краще просто протерти гриби щіткою та вологим паперовим рушником.

Ще одна поширена помилка – це їхня повільне томління на мінімальному вогні. Зайва волога виходить назовні, і гриби дуже сильно пропарюються. Обсмаження краще проводити на середньому або помірно сильному вогні, а гриби відправляти в нагріту сковороду.

Неправильна нарізка грибів – часта помилка кулінарів. Дрібні гриби краще готувати цілими, а великі – поділити на ніжки та капелюшки. Ніжки слід нарізати кільцями, а капелюшки пластинами.

Не заповнюйте сковороду до країв. Якщо грибів багато, вони дають багато рідини. Вона не встигає випаруватися і дати шматочкам гарно обсмажитись.Коли потрібно обсмажити велику кількість грибів, краще це зробити за кілька підходів.

Гриби вбирають олію як губка, тому на початку приготування не варто його шкодувати. Частково воно вбереться, а решта виконуватиме свою основну функцію — оберігати шматочки від пригорання. Якщо прогріти сковороду з великою кількістю олії, гриби не виділятимуть багато соку та обсмажуватимуться набагато краще.

Гриби не люблять частого помішування — так вони пускають більше соку і починають гаситись, а не обсмажуватися. Щоб гриби не пригоріли, краще уважно стежити за температурою.

Кожен різновид грибів відрізняється способом приготування. Деякі гриби можна смажити просто так, але інші заздалегідь обов’язково потрібно проварювати.

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