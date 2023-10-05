Практически все так делали: ошибки, из-за которых грибы станут резиновыми

Эти ошибки совершают даже опытные кулинары

Грибы – изысканный и вкусный компонент для многих блюд. Вряд ли вы откажетесь от замечательной грибной юшки.

Однако при приготовлении блюд многие допускают ошибки. Вместе с Ukr.Media расскажем, на что нужно обратить внимание.

Основные ошибки при приготовлении грибов

Грибы не любят длительного хранения в свежем виде – лучше всего их хранить таким образом не дольше суток. Если очень хочется запастись грибами, можно их высушить, засолить или замариновать.

А вот замораживать грибы – плохая идея. После разморозки из них получится большая часть сока и влажности и вкус станет резиновым.

Одна из самых распространенных ошибок перед приготовлением грибов – мытье под проточной водой. Из-за большого количества влаги после мытья они могут превратиться в неприглядное что-то. Лучше просто протереть грибы щеткой и влажным бумажным полотенцем.

Еще одна распространенная ошибка – это их медленное томление на минимальном огне. Излишняя влага выходит наружу и грибы очень сильно пропариваются. Обжарку лучше производить на среднем или умеренно сильном огне, а грибы отправлять в нагретую сковороду.

Неправильная нарезка грибов – частая ошибка кулинаров. Мелкие грибы лучше готовить целиком, а крупные – разделить на ножки и шляпки. Ножки следует нарезать кольцами, а шляпки пластинами.

Не наполняйте сковороду до краев. Если грибов много, то они дают много жидкости. Она не успевает испариться и дать кусочкам красиво обжариться.Когда нужно обжарить большое количество грибов, лучше сделать это за несколько подходов.

Грибы впитывают масло как губка, поэтому в самом начале приготовления не стоит его жалеть. Частично оно впитается, а остальное будут выполнять свою основную функцию — оберегать кусочки от пригорания. Если прогреть сковороду с большим количеством растительного масла, грибы не будут выделять много сока и будут обжариваться гораздо лучше.

Грибы не любят частое помешивание – так они пускают больше сока и начинают тушиться, а не обжариваться. Чтобы грибы не пригорели, лучше пристально смотреть за температурой.

Каждая разновидность грибов отличается способом приготовления. Некоторые грибы можно жарить просто так, но другие предварительно обязательно нужно проваривать.

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