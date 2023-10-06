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Все не так однозначно: чи треба насправді мити м’ясо перед приготуванням

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Багато хто це робить, але чи потрібно
Багато хто це робить, але чи потрібно. Фото uaportal.com

Часто кулінари впевнені, що така процедура є обов’язковою

Ми розповідали, як відрізнити справжній сир від підробки. Тепер ділимось рекомендаціями щодо того, чи потрібно насправді мити м’ясо.

Для багатьох це звична справа, а от експерти щодо миття шматків на кухні не такі однозначні. Про це детально розповіли на Pixelinform.

Деякі кулінари впевнені, що така процедура є обов’язковою. Але насправді через миття під краном бактерії, які живуть на поверхні продукту, можуть проникнути лише глибше в м’ясо. Крім цього, є значний ризик, що вони разом із краплями води поширяться кухнею і потраплять як на поверхні, так і на інші продукти.

Саме тому досвідчені кухарі не радять мити м’ясо перед початком термічної обробки. Та це й позбавлено сенсу — все одно бактерії загинуть при термічній обробці — варінні чи смаженні страви.

Крім цього, м’ясо можна ще й замаринувати — цей процес теж допоможе додатково убезпечити продукт. Якщо все ж таки складно обійтися без миття, то можна відмовитися від проточної води на користь паперових серветок. Це прибере забруднення з поверхні. Також ми розповідали, як приготувати вдвічі більш котлет, ніж у вас було фаршу.

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#М'ясо #Лайфхак #Безпека