Просто залийте цибулю окропом і позбавтеся популярної проблеми

Ви навіть не здогадувалися, як це просто

Цибуля — дуже поширений овоч. Його часто додають у різні страви, адже цей овоч надає приємного та пікантного смаку. А від цибульного супу взагалі неможливо відірватися.

Багато хто не любить цибулю через специфічний смак і печіння. Однак існує дуже простий спосіб позбавити цей овоч від гіркоти. Разом з "УНІАН" розповідаємо про корисну кулінарну хитрість.

Як позбавити цибулю від гіркоти

У це складно повірити, але з проблемою можна впоратися, просто ошпаривши окропом цибулю. Як це правильно зробити? Розповідаємо докладніше.

Для початку нарізаємо овоч, як він потрібен нам для подальшого використання та поміщаємо його в миску. Цибулю заливаємо окропом і залишаємо на 2-3 хвилини. Тільки не перетримайте: у цьому випадку цибуля звариться і стане занадто м’якою. Після цього просто відкиньте цибулю на друшляк або сито і промийте холодною водою, можна навіть з льодом.

Ви витратите на все близько 5 хвилин, але результат вас потішить. Цибуля втратить всю свою гіркоту і не буде пекти в роті. Однак запам’ятайте: спосіб не підійде для червоної цибулі – він стане сірим та не апетитним.

Раніше "Телеграф" ділився хитрощами, як нарізати цибулю без сліз. Ці лайфхаки спростять вам життя.