Іменини 13 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у п’ятницю за новим стилем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 13 жовтня, у 2023 році відзначається Всесвітній день яйця, Міжнародний день зниження ризику лих, День без бюстгальтера, День "Побалуйте себе", Міжнародний день невдах.

Також у цей день за новим календарем в Україні відбувається святкування Іверської ікони Божої Матері, вшановується пам’ять мученика Флорентія Солунянина, преподобного Микити сповідника, преподобного Веніямина Печерського. А носії восьми жіночих та чоловічих імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 13 жовтня

Злата, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "золота", "золотце". 13 жовтня вшановується свята великомучениця Злата (Хриса).

Чоловічі іменини 13 жовтня

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 13 жовтня вшановується архієпископ Чкондідський Антоній.

Веніамін, — форма біблійного імені Беньямін, яке означає "щасливий син". 13 жовтня церквою шанується затворник Веніамін Печерський та священномученик Веніамін Перський.

Інокентій, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається з латинської як "невинний".

Микита (Нікіта), — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець". 13 жовтня вшановується преподобний Микита Константинопольський Сповідник.

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Трохим, — грецьке ім’я, яке перекладається як "годувальник" або "вихованець". Найімовірніше, так називали дітей, яких не могла вигодувати біологічна мати.

Яків, — це єврейське ім’я, яке спочатку звучало як Яакоб, що перекладається як "той, що тримається за п’яту", "той, хто йде за кимось".

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 13 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 26 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можна ставити телефон на зарядку на ніч, — багато хто не знає правильної відповіді.