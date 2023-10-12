Именины 13 октября: кого поздравляем с Днем ангела в пятницу по новому стилю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 13 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день яйца, Международный день по снижению риска бедствий, День без бюстгальтера, День "Побалуйте себя", Международный день неудачников.

Также в этот день по новому календарю в Украине происходит празднование Иверской иконы Божией Матери, почитается память мученика Флорентия Солунянина, преподобного Никиты исповедника, преподобного Вениамина Печерского. А носители восьми женских и мужских имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 13 октября

Злата, — это древнегреческое имя, которое переводится как "золотая", "золотце". 13 октября почитается святая великомученица Злата (Хриса).

Мужские именины 13 октября

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 13 октября почитается архиепископ Чкондидский Антоний.

Вениамин, — форма библейского имени Беньямин, которое значит "счастливый сын". 13 октября церковью чтится затворник Вениамин Печерский и священномученик Вениамин Персидский.

Иннокентий, — это довольно редкое на сегодняшний день имя, которое переводится с латинского как "невинный".

Никита (Микита), — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель". 13 октября почитается преподобный Никита Константинопольский Исповедник.

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Трофим, — греческое имя, которое переводится как "кормилец" или "питомец". Скорее всего, так называли детей, которых не могла вскормить биологическая мать.

Яков, — это еврейское имя, которое изначально звучало как Яакоб, что переводится как "тот, что держится за пятку", "тот, кто следует за кем-то".

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 13 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 26 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли ставить телефон на зарядку на ночь, — многие не знают правильный ответ.