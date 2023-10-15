Іменини 16 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у понеділок за новим стилем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 16 жовтня, у 2023 році відзначається Всесвітній день хліба, Всесвітній день продовольства, День шефа, День нетворкінгу, День алерголога, Всесвітній день анестезії, Всесвітній день хребта.

Також у цей день за новим календарем в Україні вшановується пам’ять Лонгіна, воротаря Печерського. А носії восьми імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 16 жовтня

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб". 16 жовтня вшановується священномученик Георгій Троїцький.

Дементій, — згідно з основною версією, це латинське ім’я, яке означає "той, що наказує", "той, що приборкує". Також вважається, що воно могло виникнути з давньогрецької мови і означати "той, що дає". 16 жовтня вшановується мученик Дометій.

Євген, — грецьке ім’я, що перекладається як "шляхетний", "знатний".

Єгор, — спочатку це ім’я з’явилося як народна версія імені "Георгій", проте зараз це популярне самостійне ім’я.

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом".

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".

Жіночі іменини 16 жовтня не відзначаються

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 16 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 29 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян.

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