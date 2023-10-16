Іменини 17 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у вівторок за новим стилем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 17 жовтня, у 2023 році відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності, Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день співу, День яскравого одягу.

Також у цей день за новим календарем вшановується пам’ять пророка Осії, преподобномученика Андрія Критського. А носії одразу семи імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 17 жовтня

Олександр, — грецьке ім’я, яке означає в перекладі "той, хто захищає".

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній". 17 жовтня вшановується преподобномученик Андрій Критський.

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 17 жовтня вшановується ігумен Антоній Леохновський.

Дем’ян, — згідно з основною версією, це ім’я грецького походження, яке означає "підкоряти", "утихомирювати". 17 жовтня вшановується мученик Даміан Аравійський, Кілікійський.

Йосип, — це ім’я походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог додав". 17 жовтня вшановується Йосип, Католікос-Патріарх, Грузинський.

Кузьма, — ім’я походить від давньогрецького "Космас", яке можна перекласти і як "коваль", і як "порядок", "світ", "всесвіт". 17 жовтня вшановується мученик Косма Аравійський, Кілікійський.

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева". 17 жовтня вшановується мученик Леонтій Кілікійський.

Жіночі іменини 17 жовтня не відзначаються

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 17 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 30 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихін, Яків, Вероніка, Віринея.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що зробити, щоб удома ніколи не виникло "старечого" запаху.